Duermen en la terminal por precariedad laboral

Cd. de México.

A diario, unas 150 personas usan de "hotel" este lugar, ya sea envueltas en cobijas o en tiendas de campaña improvisadas con plástico. Algunas solas, otras en familia. Ricardo es albañil, rentaba un cuarto, pero al perder su trabajo el año pasado, convirtió la explanada de la terminal en su dormitorio. "Ahora salen algunos trabajos de vez en cuando, pero no es suficiente para seguir pagando renta. Yo prefiero comer que pagar renta", dice. De acuerdo con trabajadores de la terminal y taxistas, la explanada ha sido usada como dormitorio desde hace años. Pero desde junio de 2019 el incremento de personas ha sido significativo. "Desde junio (de 2019) se expandió, yo no sé a qué se deba o qué pasó", cuenta un taxista de la base de la terminal. "Hay más gente viviendo aquí, sobre todo en la noche es cuando llegan muchos". También hay quienes, con empleo, duermen ahí.

"Podría quedarme con mi hijo en Iztapalapa, pero tengo que estar en Toluca a las 7 de la mañana para trabajar, y el Metro lo abren a las 5. No me daría tiempo", explica Xavier Jiménez, cuyo salario no cubre los costos de una renta. El hombre de 65 años vende productos de papelería en el Estado de México, pero con lo que percibe no le es posible rentar una vivienda. "Yo vendía aquí en la Alcaldía, entonces me podía quedar con mi hijo, pero me quitaron en marzo, me dijeron que ya no me iba a poder poner. Yo no quiero ser una carga para nadie, anduve buscando opciones, y se dio una oportunidad en Toluca, aunque tenga que dormir en la calle", cuenta mientras cena pollo en salsa verde. Y está el caso de Santiago López quien cree que, a sus 79 años, su opción será seguir viviendo en la calle hasta que la muerte lo alcance. "A estas alturas qué otra cosa voy a hacer, no tengo trabajo ni dinero, por eso estoy aquí", dice antes de formarse para recibir la cena del Gobierno, que se da en el marco de un programa de invierno.

Según la Secretaría de Desarrollo Social local, en la Ciudad hay 6 mil 754 personas que habitan en las calles.