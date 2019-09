´DUELO DE EMPLUMADOS!

Importantísimo compromiso se presenta muy temprano en la temporada para los Correcaminos UAT, quienes este sábado se enfrentarán como visitantes a los Tecos de la UAG en la Semana 2 de la Liga Mayor ONEFA, Conferencia Nacional.

El duelo entre emplumados que luce muy atractivo ya que mientras los Tecos apenas harán su presentación, los "Corre" tienen prohibido perder dos juegos al hilo.

El equipo de Tamaulipas arribó este viernes por la mañana a la perla tapatía para poder descansar lo suficiente previo al encuentro.

Después de tomar los primeros alimentos del día, el representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se dirigió al campo alterno del Estadio 3 de Marzo, donde realizó una ligera práctica, para después trasladarse nuevamente al hotel de concentración.

El coach Oscar Garza aventará toda la carne al asador, es decir, va con Erik Luján desde el inicio en los controles, la lesión quedó en el olvido y el mariscal de campo titular está listo, de hecho jugó la segunda mitad ante Lobos en la semana 1.

Un triunfo de Correcaminos sería sensacional ya que las aspiraciones por buscar los playoffs crecerían a pesar de que la temporada apenas comienza.

Respecto al rival, Garza comentó que poco se sabe, ya que no vieron acción en la primera jornada, no obstante, el entrenador de la Autónoma de Guadalajara, Roberto Salas, comúnmente no se sale de su estilo, pese a que también viven un cambio generacional.