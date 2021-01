Ciudad de México.

Susana (Irán Castillo) es una madre de familia que atraviesa una etapa de conflicto en su vida personal y de matrimonio, ella renta una habitación con la intención de suicidarse, pero para su sorpresa, la habitación no está sola. Felipe (Germán Bracco), un misterioso chico, está ahí y entre ambos desarrollan un debate sobre quitarse la vida o no, en un duelo de actuaciones.

"Habitación 306" es original de Eduardo Mateos y bajo la dirección de Ro Banda, es una de las puestas en escena que se transmiten de manera virtual por Boletopolis, de la cual habrá dos funciones este 18 y 25 de enero. Sobre la obra, comenta Irán: "Yo no creo que haya un ser humano que en un arranque que haya tenido de crisis, de desesperación, no haya pensado de repente: ´Ay, ¡ya no quiero vivir!´, pero claro, una cosa es pensarlo y otra, llevarlo a cabo".

Ella reconoce que se identifica con su personaje: "Sí me identifico con el personaje siendo mamá, con el sentimiento que puede sentir una madre al tomar una decisión de cómo irse de este mundo y dejar a sus hijos".

Por su parte, Germán comentó que "ellos (los personajes) logran la empatía y el reflejo es inevitable: ella le dice ´no lo hagas porque está mal´ y él le dice ´pero es lo mismo que quieres hacer tú´".