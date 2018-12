Duele a músicos muerte de Pete Shelley

Cd. de México.

Y uno de los que se ha pronunciado con respecto a su deceso es Peter Hook, ex bajista de agrupaciones como Joy Division y New Order.



"Él nos apoyó mucho en el inicio de nuestra carrera. Sin Pete y los Buzzcocks, probablemente seguiría trabajando en los muelles. Descansa en paz, amigo", dijo el músico británico.



"Siempre recordaré en mi corazón el apoyo que era Pete y su grupo. Especialmente en aquellos días de Gish, cuando muchos no entendían el enfoque del sonido que buscábamos", escribió por su parte Billy Corgan, vocalista y mandamás de The Smashing Pumpkins.



Otro que dedicó un tuit al fallecido fue Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses.



"Descansa en paz, Pete Shelley. Como un fan de toda la vida de los @Buzzcocks, aprecio mucho la influencia musical de Pete. Condolencias a tu familia".