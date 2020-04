Dudó en ser ´Chica Bond´

Ana de Armas, "Chica Bond" en la próxima película No Time to Die, aseguró que cuando le ofrecieron el papel se sintió bastante insegura, ya que consideraba que no daba el perfil de nuevo romance del agente 007.

"Las chicas Bond han sido retratadas durante años por un tipo específico de mujer", explicó la actriz en una entrevista con American Way.

"Lo asocio con algún tipo de perfección y belleza más allá de lo normal. Cosas con las que no coincido. Me sorprendí cuando el director me llamó y me dijo ´el personaje no está escrito, pero queremos que lo hagas tú´".

Ese de hecho fue uno de los motivos que la llevó a aceptar el papel, pues tuvo la oportunidad de hacer su personaje a su manera, evitando clichés y estereotipos utilizados con anterioridad en la franquicia.

"Por lo general estas mujeres, las chicas Bond, necesitan ser rescatadas. O mueren. O son malvadas. Necesitaba leer el guion", añadió De Armas sobre sus dudas a la hora de aceptar el papel. "Costó un poco, pero al final me enviaron las escenas. Es importante, porque quiero aportar algo más a la historia con mi personaje".

En No Time to Die, que