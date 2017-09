Dudan que haya pacto de TLC en diciembre

Cd. de México.- La ronda de conversaciones más reciente sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) está llegando a su fin sin mayores avances ni acuerdos, incluso sobre los temas menos controvertidos, dijeron funcionarios al tanto de las negociaciones, alimentando las dudas entre los observadores de que un acuerdo pueda ser alcanzado este año.

Se tiene programado que para concluir la segunda ronda de conversaciones hablen públicamente el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer; el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la Canciller canadiense, Chrystia Freeland. La aparición conjunta concluirá una sesión de cinco días en Ciudad de México.



Si bien los negociadores han abordado inicialmente todos los temas principales y han avanzado algo, todavía tienen que llegar a un acuerdo sobre cualquier asunto polémico importante, y los tres países están lejos coincidir en cualquier capítulo individual del TLC, dijeron los funcionarios bajo condición de anonimato debido a que las discusiones son privadas.



En algunos temas, el debate ha sido sólo verbal, sin propuestas de texto específicos, dijeron.



Las conversaciones se produjeron después de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con retirar a su país del acuerdo.



En cierta forma, el lento progreso es normal. Las negociaciones comerciales suelen comenzar con los temas más fáciles con el fin de establecer un consenso, un acuerdo y un impulso antes de avanzar hacia la resolución de lo más controvertido.



Pero los tres países se han impuesto un cronograma inusualmente rápido para el TLC, y dos funcionarios gubernamentales expresaron dudas de que un acuerdo pueda ser alcanzado por la fecha objetivo de diciembre, basado en el ritmo actual de progreso.



Ese sentimiento es compartido por muchos observadores e interesados que dicen que Washington ha tardado en detallar sus exigencias reales.



Peter Clark, estratega comercial y ex funcionario canadiense, dijo que la fecha más temprana posible para un acuerdo es febrero o marzo, e incluso entonces sería probablemente un acuerdo de principio que no se finalizaría hasta después de las elecciones mexicanas y estadounidenses.



"No es realmente una negociación, lo que se tiene es un Presidente que dice que le han robado durante años", dijo Clark.



"Quiere romper un contrato sin ninguna penalización".



Lighthizer, Guajardo y Freeland tienen programadas reuniones privadas bilaterales y trilaterales el martes antes de hablar conjuntamente con la prensa en la Ciudad de México.



David Wiens, agricultor y vicepresidente de los Productores de Leche de Canadá, dijo que le ha sorprendido la falta de propuestas de política escritas y firmes presentadas por el Gobierno de Estados Unidos. Eso le hace creer que es "poco realista" tener un acuerdo para diciembre.



Todas las partes siguen definiendo metas y posiciones para trabajar en futuras rondas de conversaciones, dijo un funcionario. La próxima ronda se espera en Canadá a finales de este mes.



La perspectiva no es totalmente sombría. Un funcionario describió un proceso de dos vías: uno político dominado por las amenazas de Trump y un camino decididamente más constructivo y tecnocrático con negociadores avanzando en busca de un acuerdo.