Dudan en Redes sociales de identidad de asesino; Fiscalía lo descarta

Monterrey, México.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia también utilizó las redes sociales para aclarar las interrogantes sobre Juan Fernando "N" y asegurar que es la misma persona.



En Facebook y otros foros de internet se divulgaron las dudas de que el detenido no sería la misma persona que estuvo presa del 2006 al 2012 por equiparable a la violación, y que en el 2014 fue acusado de cometer otra violación, manteniéndose prófuga.



"Ojalá y sea el responsable al que detuvieron, exigimos más pruebas.



"Exigimos justicia y que el culpable no salga libre nunca, si el detenido lo buscaban desde el 2014, por qué no dieron con él antes, tuvo que suceder esta tragedia para dar con él", indica una usuaria de Facebook.



"Yo la verdad no creo que sea él. Eso es lo más preocupante. Las autoridades siempre hacen lo mismo, al sentirse presionadas agarran al primero que se les atraviesa", señala otra cibernauta.



Sin embargo, las autoridades rechazaron esas versiones y aseguraron tener pruebas de que se trata de la misma persona.



"Hay indicios y pruebas que confirman, sin lugar a dudas, que la persona que se aprecia en las imágenes del video es la misma persona que era buscada desde el 2014 y que ahora fue detenida", expresó Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones.



Mencionó que en la carpeta de investigación están los indicios, y que el momento no pueden ser revelados.



Fuentes indicaron que tras el ingreso de Juan Fernando al Penal del Topo Chico se verificó por sus huellas dactilares, palmares, tatuajes y características físicas que era la misma persona que había estado presa del 2006 al 2012.



Vecinos de la Colonia Vistas el Río, en Juárez, donde la menor fue raptada el domingo y hallada muerta dos días después, corroboraron a las autoridades que Juan Fernando es la misma persona captada por una cámara de seguridad, pese a que se rasuró.



"El proceso de detención implica presentar al investigado ante el centro penitenciario, quien debe levantar todos los elementos de prueba para la identificación de quien ingresa", publicó la Fiscalía en Twitter.