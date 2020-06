Dudan fanáticos en asistir a los estadios

La sana distancia que se aplicaría en los estadios de beisbol en caso de reanudar actividades no es garantía de seguridad para algunos aficionados.

"Me encanta el beisbol pero la situación de la pandemia es delicada, además muy pocos juegos, una temporada pequeña y arriesgando la salud. Ojalá y si se da luz verde, se nos devuelva el dinero de quienes ya pagamos la temporada al ofrecer en bonos un lugar en el estadio y con la cantidad de juegos de otros años, que la liga y la directiva de los equipos vea eso también, no sólo piensen en ganar dinero, que se respete el pensar del aficionado y si no queremos asistir, que se devuelva el dinero", dijo Juana Reyes, aficionada de Acereros de Monclova.

Juan Carlos Pacheco, fanático de los Diablos Rojos, prefiere seguir a su equipo a través de las plataformas digitales o las transmisiones en televisión antes de asistir al parque.

"La verdad, aunque se abriera el parque y podamos ir yo no iría, prefiero verlos por tele o internet, es más fácil pagar y verlos en casa que irme a exponer porque mucha gente es inconsciente y no se cuida", aseveró.