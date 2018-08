Dudan que Elba Esther Gordillo regrese al SNTE

Se ha manejado su conexión con el futuro presidente, pero esperemos ver qué señales nos da para ver qué decidimos como sindicato . Rogelio Pérez, líder regional del SNTE en el sur

Tampico, Tam.- Tras la liberación de la otrora líder sindical del magisterio,, elNacional de Trabajadores de laen el sur de la entidad duda que retome las riendas del gremio, aunque aplauden que haya sido liberada por mandamiento de un juez.

El coordinador regional de la Sección 8 del SNTE, Rogelio Pérez Lara consideró que ya era tiempo de que se le dejara en libertad, pues fue casi un sexenio el que estuvo detenida por las autoridades mexicanas.

"Estuvo todo el sexenio y pienso que es bueno para el magisterio mexicano verla libre... Qué planes traiga, no sé, por allí se ha manejado su conexión con el futuro presidente, pero esperemos ver qué señales nos da para ver qué decidimos como sindicato", dijo.

Mencionó que es difícil que retorne al SNTE y según él, se habla de la formación de un nuevo sindicato en México y quizás allí, embonaría.

"No sé si lo vayan a lograr, pienso que es difícil que nuevamente se integre pues ya hay grupos... Pasó tiempo en donde ella no estuvo dentro del gremio, en su momento la gente estuvimos con ella hasta el final, vimos hacia dónde giró el asunto y en lo personal no creo que regrese al SNTE", indicó.

Aclaró que aún hay líderes de secciones del SNTE que la siguen y en su momento mostraron su inconformidad por haber sido apresada, por lo que llegar la reelección de Gordillo, "ahora que está afuera, vamos a ver qué sucede".