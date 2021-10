Duda Gobierno de atentado en Baby'O; lo exhiben

En conferencia matutina desde Cuernavaca, el Presidente señaló que los medios quieren tratar el incendio como un asunto de inseguridad.

"Es un incendio que no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron, sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso, como coloquialmente se le llama a la extorsión", indicó el Presidente. Además, aseguró que el incendio en la discoteca ocurrió donde no pudo ser captado por las cámaras de seguridad del lugar.