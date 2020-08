Duda de las cifras colectivo feminista

Tampico, Tam.

Para el colectivo feminista "Mujer Manglar", las cifras de feminicidios en Tamaulipas no son reales, toda vez que muchos de estos delitos que se cometen son tipificados como simples homicidios debido a una falta de perspectiva de género por parte de las autoridades encargadas de impartir la justicia.

Y es que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de este año se han registrado seis feminicidios en la entidad.

"Parezco disco rayado, pero las cifras en Tamaulipas no son muy altas debido a que los homicidios de mujeres no logran tipificarse como feminicidio debido a la negligencia de las autoridades. La cifra seguramente es más alta", dijo Martha de la Cruz dirigente del colectivo.

Señaló que la defensa de los presuntos homicidas buscan que no se tipifique el delito de homicidio para aspirar a condenas menores.

"Hace falta un compromiso real por parte de las fiscalías para que se aplique el protocolo en cada homicidio de una mujer, lo cual implica capacitaciones para que desde quien toma la denuncia, hasta los jueces pasando por los investigadores hagan su trabajo con perspectiva de género", consideró.

Destacó que en muchos casos las familias de las víctimas ignoran que existe el delito del feminicidio.

"Si la familia de la víctima no exige que se aplique el protocolo de feminicidio, este no se aplica y entonces, no tenemos cifras reales. En el papel todo está muy mono, si las penas y los protocolos no se aplican correctamente de nada nos sirva que existan", destacó.

"Sin cifras reales no podemos detectar el problema en su dimensión y menos buscar las soluciones", concluyó.