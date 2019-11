Duda de acuerdos con Cámara de Diputados

Cd. Victoria, Tam.- El alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, dudó de la veracidad del convenio que el martes pasado fue acordado por representantes de alrededor de 300 municipios del país con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en materia presupuestal para el próximo ejercicio fiscal, con el cual regresarían importantes recursos como el Fortaseg y FAIS.

"La noticia que corrió ayer es falsa, no hay ningún acuerdo todavía de apoyo a los alcaldes, no es verdad esa nota", señaló de manera tajante, "lo que estábamos pidiendo eran 6 mil millones de pesos (para el Fortaseg), que no disminuyera en 2018, 2019 y 2020, esa información real todavía no la tenemos, eso se va a votar apenas el día quince de noviembre todo el fondo del Presupuesto de Egresos de la Federación".