Duarte se pone a disposición de PGR en caso de desaparición

Desde el Reclusorio Varonil Norte, Duarte de Ochoa envió una carta al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de procurador, Alberto Elías Beltrán, en la que acusa a la Fiscalía General del estado de pretender imputarle estas acciones de manera injustificada.

La acusa de actuar con “imparcialidad y con desapego a derecho”.

El ex priista cita en el documento diversas notas periodistas en las que el gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares y el fiscal Jorge Winckler han ventilado en actos públicos la posibilidad de que el ex gobernador esté siendo indagado por este tema.

Ante ello, el ex mandatario asegura que envió dos solicitudes a la Fiscalía General para conocer la existencia de carpetas de investigación en su contra por este tema, mismas que, asegura, no han sido respondidas a la fecha.

Precisa que el 15 de febrero de 2018 presentó el primer escrito a la Fiscalía General de Veracruz para que se le informara si existen dentro de sus archivos alguna imputación o carpeta de investigación en su contra, independiente a las que lo llevaron a prisión en el fuero común por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber público.

“Nuevamente en fecha 19 de febrero de 2018, presenté un escrito dirigido al fiscal general de Veracruz…haciendo de su conocimiento, que hasta la fecha, tampoco las autoridades han dado contestación a mi escrito”, acusa.

Duarte sostiene que derivado de la “imparcialidad y desapego a la ley con la que ha actuado la Fiscalía General de Veracruz”, recurre a la PGR porque “el suscrito tiene temor fundado de que existen investigaciones seguidas en su contra por la Fiscalía General, por el tema de desaparición forzada de personas”.

Por lo anterior, agrega, “se puede desprender mi deseo a declarar sobre los hechos que se investigan”.

“Tomando entonces dichas manifestaciones como mi deseo de atender los citatorios y/o notificaciones recibidas y diligencias necesarias en donde se me requiera en todo momento, las veces que sean necesarias, así como mi deseo de ponerme a su disposición para colaborar con las investigaciones derivadas de la desaparición forzada de personas que acontecieron en el estado de Veracruz supuestamente durante mi gubernatura, que se me pretende imputar injustificadamente por la Fiscalía General, quien tal y como es del dominio público ha actuado con imparcialidad y con desapego a derecho”.