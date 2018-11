Duarte con miedo de ser trasladado a penal federal

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, teme ser trasladado del Reclusorio Norte a cualquier otro centro de reinserción penal federal en el país, sin embargo, hasta el momento sus sospechas no han sido confirmadas.



Duarte tramitó un juicio de amparo ante el Juez Décimo de Distrito en la materia en el que reclamó la orden de traslado en su contra.



De acuerdo con el expediente 906/2018 las autoridades del Reclusorio Norte y del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social informaron al juez de amparo que hasta el momento no existe ninguna orden para reubicar al ex mandatario.



Por ello, desde el 23 de octubre pasado el juez de amparo negó la suspensión definitiva que Duarte solicitó para frenar la ejecución de cualquier orden de traslado.



La semana pasada, en audiencia de amonestación, el ex mandatario manifestó ante un juez de ejecución en el Reclusorio Norte que no está de acuerdo con la sentencia por la que fue condenado a pasar nueve años en prisión.



Duarte intentó impugnar la sentencia emitida el 26 de septiembre pasado, mediante un recurso de apelación, posteriormente presentó un escrito desistiéndose de su impugnación.



Después desconoció la firma de ese desistimiento y solicitó continuar con la tramitación de la apelación.



El juez de control desechó esta última petición y tuvo al ex gobernador por desistido del recurso de apelación y declaró que su sentencia condenatoria ha quedado firme.



Por ello, en la audiencia de amonestación, Duarte de Ochoa afirmó que esta decisión del juez de control violenta sus derechos procesales.

"Voy a recurrir al amparo para efectos de que me tenga por presentada dicha apelación", dijo.

Hasta el momento no hay ninguna demanda de amparo a nombre del ex mandatario en la que reclame el desechamiento de su recurso de apelación.