Drogan en fiesta a 2 adolescentes

Una fiesta en la Colonia Campestre Potrero, en Iztapalapa, terminó con dos adolescentes a las que drogaron con una sustancia desconocida y ahora se encuentran graves en un hospital.

Con base en la indagatoria FIZP/IZP-9/UI-1S/D/1447/03-2018, el festejo se llevó a cabo en un domicilio del cual hasta ayer no han salido sus ocupantes para ser interrogados por las autoridades.



Alrededor de las 22:30 horas del miércoles pasado, dos jóvenes de 16 años de edad, identificadas como Ayli y Virginia cayeron desmayadas.



Fueron llevadas a un nosocomio por algunos de sus amigos, pero después las abandonaron ahí sin que registraran su ingreso.



El padre de una de las menores relató ante el Ministerio Público que por la noche estuvo marcando al teléfono celular de su hija, y que en una ocasión le contestó una amiga.



Ella le comentó que la adolescente tuvo un accidente, que estaban bebiendo alcohol en una fiesta, pero que se había puesto mal.



Sin embargo, los médicos del Hospital Emiliano Zapata, ubicado también en Iztapalapa, que las atendieron refirieron que, preliminarmente, no se trata de congestión alcohólica, sino que bebieron una sustancia o combinación de sustancias que las hizo entrar en shock.



Ambas se encuentran graves, al tiempo que la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) busca a asistentes a la fiesta para saber qué fue lo que ingirieron.



También se inició una pesquisa por corrupción de menores, pero hasta el momento no se tienen identificados ni los propietarios de la casa donde ocurrió el hecho ni se conoce si las chicas tomaron algo por voluntad propia o si las engañaron.



Agentes de Investigación acudieron a la vivienda donde estuvieron las chicas, asentada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, con el propósito de entrevistar vecinos y tomar fotografías.



Habitantes de la zona mencionaron a los detectives que en dicho lugar solían realizarse fiestas a las que acudían menores de edad y que ya habían presentados quejas ante la Delegación.



Aseguraron que, por lo general, empezaban alrededor de las 15:00 horas y terminaban pasadas las 00:00.



Hacia las 18:00 horas de ayer, personal del nosocomio donde están internadas las muchachas reportaron al Ministerio Público que ambas entraron en coma.



Los padres de las dos ya testificaron ante la PGJ, pero admitieron que no sabían que sus hijas estaban en una fiesta, pero que buscarían a sus amigos para que aportaran información.