"Dreamer" demanda a gobierno de EUA

Una estudiante "dreamer" que fue detenida por autoridades tras protestar por el arresto de su madre indocumentada demandó al gobierno de Estados Unidos por perseguirla debido a su activismo.

Claudia Rueda, de 23 años, fue arrestada el año pasado después de participar en una protesta por el arresto de su madre indocumentada, Teresa Vidal Jaime, y retenida por tres semanas en una cárcel de migración.

Después de quedar en libertad, Rueda, quien es una estudiante ejemplar de Cal State LA realizó los tramites para obtener el permiso de trabajo DACA como "dreamer" (soñadora) pero le fue negado por autoridades federales.

La joven reunió todos los requisitos, e incluia cartas de respaldo a su tramite de la senadora federal por California, Kamala Harris; el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, de sus profesores en Cal State Los Ángeles, así como un historial de educación ejemplar.

El arresto de la joven del año pasado provocó protestas y denuncias de parte de organizaciones proinmigrantes de conducta indebida contra funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley.

Ahora demanda al Departamento de Seguridad Nacional, alegando que su solicitud de protección contra la deportación como "Soñadora" fue rechazada injustamente por su activismo. .

A través de sus abogados Rueda presentó la demanda federal el martes alegando que el gobierno violó sus propias políticas al rechazar su solicitud bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en octubre del año pasado.

"La única diferencia perceptible entre la Sra. Rueda y los cientos de miles de personas que han sido aprobadas para el estado DACA es su discurso político y su activismo contra las prácticas de inmigración de los acusados", se estableció en la demanda.

Rueda ganó atención por primera vez en el sur de California en mayo de 2017, cuando ella y otras seis personas fueron arrestadas fuera de su hogar por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En ese momento, Rueda y otros activistas locales dijeron que fueron arrestados en represalia por su defensa en nombre de su madre de 54 años, que había sido víctima de una redada de la Patrulla Fronteriza y el Sheriff del Condado de Los Ángeles un mes antes.

Aunque las autoridades policiales expresaron que Vidal-Jaime no tenía nada que ver con una presunta actividad de drogas, fue detenida por una violación de inmigración civil.

Rueda encabezó las protestas de objeción a la detención de su madre, y Vidal-Jaime fue liberada de la custodia federal el 12 de mayo de 2017.

La Patrulla Fronteriza arrestó a Rueda afuera de su casa seis días después, y esta pasó varias semanas bajo custodia federal lo que ella misma califica como "victima de un secuestro de parte de las autoridades de Estados Unidos".

"Estoy aquí hoy porque el Departamento de Seguridad Nacional me está apuntando", dijo Rueda. "Quieren deportarme, quieren silenciarme por mi activismo político, pero no voy a permanecer en silencio", advirtio.

Los abogados que representan a Rueda dijeron que su queja es la primera demanda que impugna una solicitud rechazada por DACA, un programa de la era de Obama que ha protegido a casi 800 mil jóvenes inmigrantes en el país después de que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

El programa DACA ha sido objeto de intensas peleas legales desde el año pasado, con la administración de Trump buscando terminar el programa a pesar de que las encuestas muestran que la mayoría de los estadunidenses se oponen a la idea de deportar a los llamados "Dreamers" .

El procurador general Jeff Sessions anunció que el programa dejaría de aceptar nuevas solicitudes en septiembre de 2017, dando inicio a una serie de batallas judiciales que han producido fallos en conflicto.

Actualmente, aquellos que tenían protecciones previas bajo el programa DACA todavía pueden buscar renovaciones.

Rueda solicitó la protección DACA por primera vez en julio de 2017, antes del anuncio de Sessions, por lo que habría sido elegible en ese momento.

La estudiante consideró que ella es parte de un patrón de represalias contra los activistas proinmigrantes en toda la nación. "En el último año, más de una docena de activistas han sido blanco (de represalias). El DHS ha usado su poder para intimidar y reprimir a las comunidades inmigrantes", indicó.

Agregó que las continuas represalias del DHS han afectado su salud mental. "Fui diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. He perdido mucho peso. Después de salir de la detención, sufrí desmayos, procesaba la información muy lentamente, no podía concentrarme y tuve que dejar la escuela por un tiempo", dijo.

Admitió que ha sido muy doloroso lidiar con las represalias del DHS en su contra. "En el último año, he vivido con este trauma y este miedo, pero no me voy a dar por vencida, ni me voy a quedar callada. Voy a seguir luchando porque el DHS va a seguir criminalizando a mi comunidad y a los activistas", enfatizó.

Claudia cursa la carrera de Estudios Latinoamericanos en Cal State L.A. y espera graduarse el próximo año. Su sueño es convertirse en una terapista en trabajo social.