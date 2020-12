Drásticas multas a conductores ebrios

McAllen, Tx

Alrededor de 15 mil 786 citatorios por conducir a exceso de velocidad, así como 787 conductores detenidos por manejar en estado de ebriedad, fue el saldo del operativo de Navidad y Año Nuevo del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, en 2019, según datos de la agencia dentro del marco de la actual campaña de seguridad en carretera que lleva a cabo.

Más de 169 mil advertencias y citatorios fueron emitidos en el operativo navideño y de fin de año del 2019, por parte de la agencia estatal, en donde también se incluyen 2 mil 105 infracciones por no usar el cinturón de seguridad y asientos para niños; 3 mil 465 citatorios por conducir sin seguro; y 1 mil 300 por violaciones a la ley de Move Over, Slow Down.

Ebrios

Además de la detención de 787 conductores por manejar intoxicados, se llevaron a cabo 609 arrestos por delitos graves y 555 arrestos de fugitivos.

La advertencia del DPS es muy clara, no beba y conduzca, haga planes alternativos si piensa consumir alcohol, use el cinturón de seguridad, elimine las distracciones mientras conduce, incluido el uso de dispositivos móviles.