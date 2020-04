Drama criminal

Una chiquilla precoz de 9 años es capaz de resolver el asesinato de una mujer, mientras la policía del pueblo lo calificaba de accidente.

No está mal para ser el tema de una serie dramática familiar, sobre todo si está basado en hechos reales.

POR APPLE TV+

Se trata de Home Before Dark, uno de los mejores estrenos de Apple TV+, plataforma que, pese a las grandes expectativas de su lanzamiento hace cinco meses, no ha tenido éxitos tan sonados como se esperaría, y como los que sí ha tenido Disney+, como por ejemplo The Mandalorian.

En su primera temporada, la serie presenta a Hilde (Brooklynn Prince, de The Florida Project), una valiente, precoz y persistente mini reportera, quien gusta de observar, analizar e investigar.

POLICIACA

Su memoria fotográfica le permite sacar conclusiones que los adultos, incluyendo el cuerpo de policía, no son capaces de ver, manteniéndose siempre un paso adelante.

Un personaje como éste podría fácilmente caer en la presunción y el fastidio -ahí está Young Sheldon-, pero Prince lo hace tan bien que la niña resulta un encanto y el centro indiscutible del show.

Alrededor de Hilde están sus padres, quienes apenas y pueden controlar y mantener a salvo a su hija; sus hermanas, sus compañeros de clases y todo un ensamble de adultos que la veneran y aborrecen por igual.

Se trata de un programa familiar sobre la inesperada e inteligente resolución de crímenes por una valiente menor de edad, finamente manejado, sin grandes escenas violentas ni derramamientos de sangre.

Aunque basado en una niña de verdad, es obvio que la historia aquí mostrada de Hilde, quien recita de memoria fragmentos de Todos los Hombres del Presidente, está corregida y aumentada en aras del entretenimiento, pero al final se tolera porque sirve para el lucimiento, y por ende, goce del espectador, de esta talentosa estrella infantil.