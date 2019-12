Drake revive frase de ´Drake & Josh´

Drake Bell emocionó a sus fans en Twitter con una de sus entrañables frases de la serie "Drake & Josh".

Desde que el actor decidió escribir sus mensajes en español, sus fans han estado más al pendiente de las publicaciones del también cantante.

Este martes, Drake recordó una de las famosas frases que le decía su personaje a Josh: "¡Oye, tranquilo viejo!".

De inmediato sus seguidores enloquecieron y respondieron con memes y recuerdos de la serie que emitió su primer capítulo en 2004 y finalizó en 2007.

"Qué felicidad, pensé que la había olvidado", expresó un cibernuta que como muchos otros cuestionó una vez más si esto sería una "señal" de que volverán nuevas aventuras de "Drake & Josh".

Después de que se anunciara que la serie de Nickelodeon que protagonizó junto a Josh Peck llegaría a Netflix gracias a la alianza de ambas empresas, el actor pide a sus seguidores sean fieles a la historia pero descarta en un futuro volver en el papel de Drake Parker.

"No creo que eso pase, hay muchos fans jóvenes que siguen descubriendo el show, la gente todavía lo ama, no sé si traerlo de vuelta", expresó.

Lo que sí es un hecho es que la relación que Drake Bell tiene con México y Latinoamérica es muy especial.

"A los fans latinos les gusta mi música, ellos la aman más que cualquier otra persona. Siempre que viajo alrededor del mundo tiene cierto recibimiento pero cuando voy a Latinoamérica es ¡wow!, muy muy diferente, totalmente diferente que en cualquier otro lugar", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Drake Bell quiere hacer una película o programa hablado completamente en español, idioma que continúa aprendiendo.

"La parte más difícil para mí es el orden de las palabras así que si traduzco del inglés al español sueno un poco chistoso y todos me dicen: ´no, no, es el orden incorrecto, tienes que decir primero esto´. Aprender las palabras me hace capaz de traducir y tener una idea; ustedes entienden lo que estoy diciendo, pero también se ríen porque todo está en desorden", comenta.