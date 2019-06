Drake paga 350 mil 360 dólares a mujer que lo acusa de agresión sexual

Cd. de México.

Drake llegó a un acuerdo con la mujer que lo acusó de acoso en 2017, por lo que deberá pagar 350 mil 360 dólares.



El acuerdo no fue del agrado de Laquiana Morris, la presunta víctima, pues señala que las negociaciones hacen parecer al intérprete como el afectado.



El conflicto comenzó en junio de 2017, cuando la modelo y ex stripper denunció que el canadiense la obligó a practicarle sexo oral más allá de lo normal, con tal de satisfacer las fantasías del músico.



Drake reconoció que tuvo una relación con Morris, pero negó cualquier tipo de agresión.



En enero de 2018, la modelo presentó una demanda en Inglaterra, pero fue desestimada por las autoridades por falta de pruebas.



El intérprete de "God's Plan" también inició un proceso legal contra Morris, pues señaló que sufrió un intento de extorsión con falsos reclamos de embarazo y violación.



La ex stripper declaró que el acuerdo alcanzado se logró gracias a una supuesta colaboración de su abogado con Drake.



Las negociaciones señalan que Morris no deberá señalar al músico de acoso o agresión de nuevo, aunque como ya lo había hecho anteriormente, deberá regresar 113 mil dólares.