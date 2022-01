Dragón Rojo Jr. te meterá en cintura

Basado en estudios científicos que establecen el tiempo ideal en que el cerebro humano adquiere un nuevo hábito, el también licenciado en Educación Física y fitness coach estableció un programa de 21 días, en el que enseña a sus pupilos a comer con conciencia y llevar un estilo de vida activo y saludable.

"Los impulsamos a entender que la comida trae información, cada plato de comida trae información que va a nutrir a sus células y esa información tiene la capacidad de sanar y regenerar o enfermar sus órganos y sus tejidos, entonces deben comer con conciencia.

"También instruimos a incorporar la actividad física, no como un castigo por haber comido de más, sino como una forma de darle amor al cuerpo y agradecimiento porque te permite moverte y desplazarte", explicó el Lagunero.

Cada año nuevo un propósito muy recurrente en las personas es hacer ejercicio, algo que se abandona a las dos semanas por una razón que Dragón le llama ´la vocecita´.

"Esa vocecita interna no nos deja salir de la zona de confort, porque en el momento que quieres activarte esa vocecita te dice ´no te canses´, ´quédate acostado´, ´come azúcar, come harina, no sigas la dieta´, y esto pasa en todos los rubros", indicó.