Doy proyectos a militares para que no se privaticen.-AMLO

"Tomamos ya una decisión para blindar estos proyectos, pero toco madera, si regresan los neoliberales, corruptos, van a querer privatizar lo que no pudieron, o no les alcanzó el tiempo de entregar, entonces cómo blindamos para que el tren maya no lo vayan a privatizar, ellos le llaman desincorporar".

"Entonces quiero también aprovechar para decir a la gente que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Sedena, por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Palenque, de Chetumal, el nuevo Aeropuerto de Tulum van a formar parte de una empresa manejada por la Sedena", señaló en conferencia matutina.