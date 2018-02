Dotan de equipo de aseo a escuela

Río Bravo, Tam.- Artículos y equipo de limpieza fueron gestionado por Sociedad de Padres de Familia de la Secundaría Técnica 10, con lo que se busca rehabilitar y transformar ese plantel que brinda educación a casi mil 500 alumnos en ambos turnos.

Ese plantel denominado Lázaro Cárdenas que encabeza el director Mario Reyes Treto y ubicado en colonia 1 de Mayo, recibió el apoyo en el área de aseo de la institución, haciéndoles entrega de unos kits de artículos de limpieza para cada salón, para que de esta manera tengan una aula limpia y adecuada.

No obstante que en la mayoría de los planteles, ya se han finalizado las inscripciones, se hizo una invitación a los padres de familia que no han encontrado espacio en otras instituciones a que inscriban a sus hijos en esa secundaria, pues aún hay cupo y se está recibiendo la papelería aun cuando no tengan la manera de aportar la cuota voluntaria en ambos turnos.