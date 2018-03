Dos pulgones los azotan

Hilario Barrera Martínez, presidente de los campesinos en Reynosa ”Varios compañeros están fumigando con aspersores las áreas en donde están haciendo su aparición”.

Al igual que en otros municipios de la entidad, los campesinos de Reynosa también están sufriendo por la presencia del pulgón amarillo pero también por el pulgón verde que están dañando los cultivos de sorgo y maíz.

“Ante tal situación y como forma de evitar que la plaga siga creciendo, ya varios compañeros están fumigando con aspersores las áreas en donde está haciendo su aparición aunque otros están utilizando las crisopas para resolver el problema”, dijo Hilario Barrera Martínez, presidente del 14 Comité Regional Agrario en Reynosa.

Los productores no dejan de preocuparse por la situación que viene presentándose de unos días a la fecha y la recomendación que se les hace es que estén muy al pendiente de sus siembras de sorgo porque pudiera darse el caso de que no se den cuenta que ya llegaron los pulgones a sus parcelas y piensen que no es así.

No hay que olvidar que atacan la panoja y la devoran por dentro aunque aparentemente se vea que no pasa nada y por eso es mejor prevenir que lamentar, indicó.

Con insecticida o con crisopas (estas se comen a los pulgones y a otros animalitos que también afectan las siembras), pero hay que darle duro a los bichos que en ocasiones anteriores han causado serios daños a la agricultura, aconsejó el dirigente del sector ejidal.