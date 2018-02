Dos producciones mexicanas participarán en la 40 edición de Festival de París

Dos producciones mexicanas, “Antígona”, de Pedro González Rubio, y otra sobre el artista que firmaba con las iniciales “C.B” del cineasta Nicolás Pereda fueron seleccionadas para participar en la 40 edición del Festival Internacional de documentales Cinema du Reel de París.





“Antígona”, una coproducción franco-mexicana fue seleccionada para su competencia internacional por el prestigiado certamen que organiza el Centro Pompidou de Arte Contemporáneo de la capital francesa.

La película está ambientada en “la aventura teatral de un grupo de estudiantes mexicano que montan Antígona”, precisaron los organizadores del certamen que próximamente presentará su programa oficial.

La película de Nicolás Pereda participará fuera de competencia y se titula “The Private Property Trilogy: A Survey of the life and films of C.B.”

Se trata de un documental experimental sobre la vida de un artista polifacético, militante político y aficionado a la arqueología y fundador del Museo Minier.

Además, en el marco de la sección Por otro 68 se exhibirá el documental mexicano “El grito”, de Leobardo López Arretche, también fuera de competencia, anunciaron los programadores del festival.

El festival, que tiene como sede el edificio emblemático del Centro Pompidou de París, comenzará el próximo 23 de marzo y concluirá el primero de abril.