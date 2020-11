Dos estrellas en el cielo

Ciudad de México.

Fue un verdadero admirador de Roberto Gómez Bolaños, pero el amor era mutuo, y por ello Diego Armando Maradona en su etapa de conductor de televisión, no dudó ni por un segundo en buscar a su ídolo de la infancia, "Chespirito", para llevarlo a su programa y así hacer historia.

La presentación fue grandiosa, el mexicano entró al estudio acompañado de niños que vestían igual que "El Chavo", y en el centro, fuera del set donde se encontraba una mesa, lo esperada el campeón del mundo, al verse los dos se fundieron en un abrazo, de esos apretados, cachete con cachete, de lo que dan la impresión de que nunca se soltarán.

FRENTE AL "PELUSA"

"¡Increíble", dijo el actor y comediante mexicano cuando estuvo frente al "Pelusa". "Esto es sensacional, gracias por invitarme", recalcó.

Diego sin poder decir una palabra de lo que estaba viviendo en ese momento, le besó la mano a Gómez Bolaños, quien se quedó sorprendido y con lágrimas en los ojos de la emoción.

"Usted es mi ídolo maestro, usted es mi ídolo de verdad", le aseguró Diego a Roberto quien le regresó la flor "Y el mío es Maradona. Nunca gocé tanto partidos de futbol, que me encanta, nunca los gocé tanto como cuando veía yo a Maradona pegado al pasto y al balón".

SE CONFESÓ

Y entre confesiones, el 10 aseguró que hasta en su vida como adulto el humor de que interpretaba al "Chapulín Colorado" lo hacía llorar de la risa.

"Me hace muy bien verlo, yo pasé momentos muy malos en mi vida, pero yo cuando veía al 'Chavo' era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro. Por eso pedí que venga y que esté a lado mio para que tenga un charla con usted, ¿puede ser?", preguntó el entonces conductor del programa "La noche del 10".

Y así comenzó la plática, no sin antes el mexicano dirigirse a donde se encontraba el público para saludar de beso al papá de que fuera también delantero del Napoli.

"Lo felicito, sabe hacer las cosas", bromeó.

Tras esto, "Chespirito" confesó que se encontraba muy nervioso en ese momento, porque para él no era fácil estar de frente de la persona a la que admira y no sólo él sino el mundo entero debido a la carrera como futbolista de Diego.

REFRENDO SU ADMIRACIÓN

"Maradona encabeza toda esa legión de grandísimos futbolistas... Pero Maradona ha sido lo máximo", comentó.

Diego recalcó las cualidades histriónicas que tenía "Chespirito" que por medio de sus personajes hacía un humor fino, blanco, en donde no se atacaba a nadie y que era para toda la familia por lo que le refrendó su admiración.

"Eso fue lo que intenté hacer, creo que lo conseguí más o menos o bastante bien. Yo creo que el ser humano necesita comer, beber agua, respirar y divertirse. Pero debe comer, beber cosas que no le hagan daño, respirar aire puro y también necesita divertirse sanamente, con cosas que no le hagan daño. Si lo he logrado y por lo que me estás diciendo aquí, yo creo que sí y ya estoy compensado por completo", aseguró.

Entre los puntos que platicaron fue el sentir de Gómez Bolaños por lo altos picos de rating que tenía su programa "El Chavo", por lo que confesó que le costaba trabajo todavía creerlo.

HABLARON DE FUTBOL

No podía faltar el tema del futbol, en donde Maradona le pidió su sentir y punto de vista sobre el balompié mexicano y por supuesto que tocó el tema de la Sub 17, que ganó el Mundial a Brasil por 3-0. Obviamente también tocó al torneo de la Copa Sudamericana y obviamente hablaron del América (equipo que siempre amó Chespirito) y el Boca Juniors (equipo del que salió Maradona).

También, "El Pelusa", le preguntó sobre la situación política, económica, social y hasta geográfica de México, por lo que su invitado no pudo evitar hablar sobre el presidente que se encontraba en esos momento al frente de la nación y de que consideró que era el mejor.

"Chespirito" habló sobre su amor por todos los hispanoamericanos y latinoamericanos. También tocaron el tema del futuro de los jóvenes mexicanos, argentinos y del todo el mundo.

FASCINADOS (CONTEXTO)

Al final, dejaron muy en claro que los dos se encontraban fascinados y su amor por el futbol y la comedia era mutuo, Florida Meza también posó junto al "Pelusa".