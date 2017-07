Dorlan Pabón está en la mira del Boca Juniors

La pretemporada de playa no ha sido fácil para el delantero colombiano, al ser aquejado por problemas musculares, que le impidieron terminar la práctica de ayer por la mañana, por lo que por la tarde le fue dosificado el trabajo.



Dorlan ya había pasado este problema el pasado domingo e incluso en el juego del miércoles ante el Atlante, donde solo estuvo 17 minutos y salió de cambio.



Aunque todo iba normal, Pabon no terminó el entrenamiento en la playa y tuvo que recibir terapia de masaje.



El atacante colombiano hizo la primera parte de la práctica, trotó e hizo trabajo de pesas y piques a velocidad, pero luego tuvo que dejar el entrenamiento.



Monterrey hizo ayer dos sesiones de entrenamiento, la primera en playa y la segunda en la cancha de futbol, en la que sí estuvo el colombiano, pero no hizo todos los trabajos.



"A Dorlan se le dosificó el trabajo y se verá su evolución", comunicó el equipo.



Mientras eso sucede, a oídos de Dorlan no sólo le llega la oferta del futbol chino, pues ayer sonó en Argentina como posible refuerzo de Boca Juniors.



Según el sitio de internet de TyC Sports, el colombiano está en la mira xeneize para ser sustituto de Cristian Pavón, quien sería vendido al Zenit ruso en 18 millones de euros.