Dónde ver las películas nominadas al Oscar

¿Quieres ver las películas nominadas al Oscar antes de la 94a entrega de los Premios de la Academia el 27 de marzo? Hay muchas maneras de lograrlo, incluyendo una ida al cine en algunos casos, aunque una buena parte está disponible en streaming.

A continuación una lista de las películas nominadas y dónde encontrarlas. Las fechas y servicios pueden variar por país. En caso de no mencionar una excepción, están actualmente disponibles para Estados Unidos y Latinoamérica bajo el mismo servicio de streaming.

AMAZON PRIME VIDEO

"BELFAST"

Basada en la infancia de Kenneth Branagh, esta película en blanco y negro recibió siete nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película y dirección para Branagh, mejor actriz de reparto para Judi Dench y mejor actor de reparto para su esposo en pantalla, Ciarán Hinds. Jamie Dornan se quedó sin una nominación.

La película fue una de las primeras filmadas en Gran Bretaña después del cierre por la pandemia en 2021. Presenta a Dornan como un padre en Belfast que lucha por mantener segura a su familia cuando comienza el conflicto norirlandés, conocido en inglés como The Troubles, en 1969. Estuvo disponible para los suscriptores de Amazon Prime Video; ahora sólo se puede rentar en ese servicio de streaming y otros como Apple TV+, YouTube, Redbox y Vudu en Estados Unidos. En México, se estrenó en cines el 24 de febrero.

"BEING THE RICARDOS"

("Ser los Ricardo") — Esta mirada tras bambalinas al trabajo y matrimonio de la estrella Lucille Ball y el actor y productor cubano Desi Arnaz recibió tres nominaciones en los apartados de actuación: para Javier Bardem como Desi, Nicole Kidman como Lucy y J.K. Simmons en un papel de reparto.

Aaron Sorkin creó una entrañable y aguda dramatización de una semana especialmente difícil durante las grabaciones del clásico programa de comedia "I Love Lucy".

"COMING 2 AMERICA"

("Un príncipe en Nueva York 2") — Esta popular secuela de Eddie Murphy recibió una nominación a mejor peinado y maquillaje. Murphy retoma su papel como el príncipe Akeem — y otros tres personajes — en la comedia dirigida por Craig Brewer que hará que las mujeres revisen cosas en Zamunda tras el movimiento #MeToo. Sí es patriarcal y todavía hay bañistas obedientes. Jermaine Fowler, Tracy Morgan, Arsenio Hall, Leslie Jones y KiKi Layne también actúan en ella.

APPLE TV+ "CODA"

("CODA: Señales del corazón") — Apple recibió su primera nominación a mejor película con este drama que también hizo historia con el nominado a mejor actor de reparto Troy Kotsur, el segundo actor sordo postulado a un Oscar (su compañera de "CODA" Marlee Matlin fue la primera, en 1987). También fue nominada a mejor guion adaptado. La película presenta a la familia Rossi de Gloucester, Massachusetts. Ruby, quien está por salir del bachillerato, es la única integrante de la familia que puede oír y muchas veces su vínculo con el resto mundo.

"THE TRAGEDY OF MACBETH"

("La tragedia de Macbeth") — Dirigida por Joel Coen con Denzel Washington como un Macbeth encanecido que sabe que la profecía de las brujas le ha dado la última oportunidad de ser lo que quiere, no, ¡más bien lo que merece! Ser rey de Esocia. La interpretación shakesperiana de Washington en este filme en blanco y negro le valió su 10a nominación al Oscar, esta vez a mejor actor. La película también fue nominada a mejor cinematografía y diseño de producción. Es coprotagonizada por Frances McDormand.

DISNEY+ "ENCANTO"

Hay algo especial en esta película animada de Disney. Más bien, hay algo en la música que ha emocionado a muchos. La banda sonora fue la primera en encabezar la lista de Billboard desde 2019. Su canción "We Don´t Talk About Bruno" ("No se habla de bruno") se convirtió en la canción más popular de una película animada de Disney en más de 26 años, superando incluso a "Let It Go" de "Frozen".

La magia musical corrió a cargo de Lin-Manuel Miranda. La historia también es mágica: presenta a la familia Madrigal, que vive bajo un encanto en las montañas de Colombia. Miranda fue nominado a mejor canción por "Dos oruguitas", interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra.

También fue postulada a mejor cinta animada y mejor música original por el trabajo de la compositora latina Germaine Franco.

"LUCA"

La película de Disney y Pixar sobre un niño y su verano en la Riviera italiana está nominada a mejor película animada. Jacob Tremblay hace la voz de Luca en su versión original en inglés, y Jack Dylan Grazer la de su amigo Alberto.

Dirigida por Enrico Casarosa, la cinta ofrece mucha diversión marina, pero los dos amigos tienen un secreto monstruoso.

"RAYA AND THE LAST DRAGON"

("Raya y el último dragón") — Otra nominada a mejor película animada. Se trata de un viaje a Kumandra, donde una fuerza maligna destruyó la armonía entre los humanos y los dragones hace 500 años. Los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad.

Ahora el mal está de vuelta y la guerrera Raya va en busca de una legendaria dragona para reestablecer el orden.

La cinta es codirigida por el mexicano Carlos López Estrada.