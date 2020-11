¿Dónde están las mejores ofertas de tecnología en el Black Friday de México?

Cada año en Estados Unidos de América se festeja el día de acción de gracias con los seres queridos el cuarto jueves de noviembre y el día siguiente es conocido como el Black Friday o Viernes Negro, día en el que se inauguran las compras navideñas y cientos de marcas y empresas ponen descuentos y promociones de locura.

Si no alcanzaste a comprar las ofertas de tecnología del Buen Fin, no te preocupes, aquí te decimos donde puedes encontrar algunas de las mejores ofertas en Tecnología del Black Friday México 2020.

Ofertas en Desktops y Laptops HP Black Friday 2020HP sin duda es una de las marcas con más confianza, innovación en tecnología y durabilidad para miles de personas y clientes en todo el mundo, gracias a sus computadoras de escritorio y portátiles como la Pavilion, Omen, así como en sus impresoras, y entre otras. Ya sea que se utilicen para escuela, oficina o en casa, siempre ofrecen una excelente calidad y satisfacción. Y con las ofertas HP Black Friday podrás adquirir la tuya a un excelente precio. Te recomendamos utilizar un cupón HP Black Friday para ahorrar aún más en tu compra.

¿Cuántos días dura el Black Friday HP?Este 2020 el Black Friday HP será el viernes 27 de noviembre, pero por la situación del Covid-19 podrás aprovechar muchas de las promociones en su tienda online incluso desde algunos días antes. Encuentra el cupón HP con la promoción de tu preferencia.

Descuentos en Tecnología en el Black Friday Elektra 2020Otra de las empresas que estará participando con promociones durante el Black Friday 2020 es Elektra, la cual es conocida por las múltiples opciones que ofrece para comprar ya sea en pagos semanales, a meses sin intereses o de contado. Este Black Friday 2020 Elektra contará con ofertas y promociones en miles de productos de tecnología como motos, teléfonos celulares, refrigeradores, pantallas, videojuegos, entre otros. Además de ofertas en sus otras categorías como en colchones, muebles, ropa, juguetes y cientos de artículos ideales para regalar esta navidad.

Utiliza un cupón Elektra Black Friday y obtén excelentes descuentos y promociones en miles de artículos durante el evento para que prepares con tiempo todas tus compras de la época navideña.

¿A qué hora abren Elektra?En la tienda online de Elektra puedes comprar las 24 horas del día y recibir tus compras en la puerta de tu casa, además de que puedes aplicar a un crédito Elektra desde tu ordenador. Las tiendas físicas de Elektra se mantendrán alineadas a las indicaciones de las autoridades. ¡Compra en línea y que nada te detenga de ahorrar a lo grande durante este Elektra Black Friday!

Promociones Lenovo Black Friday 2020

Las mejores promociones de Lenovo Black Friday 2020 están muy cerca y podrás aprovecharlas para renovar los equipos tecnológicos de tu casa, escuela u oficina. Ya sea que estés buscando una nueva computadora de escritorio, una All in One o Thinkpad, una laptop para que sea más práctica o incluso una tablet, éste es el momento de comprarlas. Además podrás comprar también alguno de los celulares Lenovo porque las ofertas Lenovo Black Friday aplican también en todos estos productos. ¡Compra en línea con envío gratis y hasta en 18 meses sin intereses!

¿Es buena la marca Lenovo para Laptops?Lenovo es una marca líder en el mundo gracias a los excelentes productos tecnológicos y la alta calidad que ofrece. Es reconocida por diseñar y crear Laptops de alta potencia y tecnología de vanguardia. Sus principales modelos de Laptop son las Lenovo Legion, Gaming y la Y540. Lenovo ofrece una amplia garantía en todos sus productos para asegurar tu tranquilidad al comprar uno de sus productos. ¡Utiliza un cupón Lenovo Black Friday y ahorra a lo grande en tus compras navideñas!

¡Ahora ya sabes donde puedes encontrar grandes descuentos y promociones de tecnología durante este Black Friday 2020 en México! ¡Utiliza tus cupones favoritos y ahorra a lo grande!