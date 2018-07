¿Dónde están?

Mi hijo desapareció y hasta la fecha no me he enterado de ningún programa de prevención ´. Giovani Barrios Moreno, fundador "Justicia Tamaulipas A.C.´´

En los primeros 6 meses de este año se registraron mil 500 nuevas denuncias de personas desaparecidas en Reynosa, un incremento del 40 por ciento en comparación al mismo periodo del 2017.

"Todos los días llegan denuncias, en lo que va de este año son más de mil 500 basta con ver las redes sociales todas las quejas de las personas hay mínimo 2 o 3 personas pidiendo ayuda porque no aparecen sus familiares" aseguró Giovani Barrios Moreno fundador de la Asociación Justicia Tamaulipas A.C.

Sus conteos indican que el acumulado en Tamaulipas es de casi 12 mil desaparecidos contra los 7 mil con los que cerró hasta el 30 de abril el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Hay un gran problema y hueco en las cifras porque las personas no denuncian por temor, nosotros los orientamos y les decimos que hay más probabilidades de seguimiento ahora que antes pero aún así optan por dejar en silencio su caso".

-

Víctimas colaterales

Quienes se quedan en la lucha, padres, madres, amigos y familiares cercanos se convierten víctimas colaterales que difícilmente pueden llegar a recuperar su ritmo de vida "Lo que pasa que no hay protocolos, no hay instancias a las que acudir, derechos humanos no tiene capacidad para atender, los juzgados tampoco y autoridades municipales tampoco se preocupan".

De acuerdo con Barrios Moreno todos los programas que se presumen a nivel federal son inútiles "Es simulación, yo como víctima de este delito te lo puedo decir, mi hijo desapareció y hasta la fecha no me he enterado de ningún programa de prevención ni erradicación para desaparición de personas".

-

Que se reduzcan las penas

Consideró que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de ofrecer reducción de penas a criminales será favorable si se aplica al solicitar información del rastro de personas desaparecidas "Sabemos que es la única forma en la que se puede lograr, ellos son los únicos que saben qué hicieron con nuestros familiares y dónde están, no hay que simular no podemos buscar en fosas, no nos alcanza la vida".

Se ha comunicado con Olga Sánchez Cordero futura Secretaría de Gobernación para tratar el tema "Hay varios obstáculos para que esto ocurra por ejemplo que la mayoría de ellos no está detenido por desaparición de personas, que hay tratados internacionales y leyes que lo prohiben pero se tienen que cambiar, los desaparecidos tienen que aparecer".

El próximo mes por lo menos 35 colectivos o asociaciones de personas desaparecidas acudirán a la Ciudad de México para exigir la renuncia de los encargados de la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas.