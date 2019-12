Doncic brilla en México, da triunfo a Mavericks ante Pistons

CIUDAD DE MÉXICO.

Antes del partido, Luka Doncic prometió hacer su mejor esfuerzo para entretener a los aficionados mexicanos. No mentía. El escolta esloveno dio una cátedra de básquetbol el jueves, y se convirtió en el primer jugador en registrar un triple-doble en partidos de temporada regular en México para conducir a los Mavericks de Dallas al triunfo 122-111 sobre los Pistons de Detroit.

Doncic, actual Novato del Año, encestó 23 de sus 41 puntos en la primera parte. Redondeó su gran noche con 12 rebotes y repartió 11 asistencias en su primer viaje al sur de la frontera, donde, de acuerdo a la oficina de la liga en México, los Mavericks son el quinto equipo más popular entre una base de alrededor de 20 millones de aficionados a ese deporte.

Los 41 puntos del jugador de 20 años rompieron la marca de 39 impuesta por el guardia de los Suns Devin Booker en juegos en suelo mexicano.

"Fue espectacular y, como he dicho ya, parece rutina porque lo está haciendo mucho y estoy feliz por él y porque la gente de México pudo ver una actuación como esa", dijo el entrenador de Dallas, Rick Carlisle. "No sólo fueron sus puntos, además movió bien el balón y mantuvo su actuación jugando para el equipo. Es un gran jugador en lo individual, pero juega en equipo, esos pases a (Kristap) Porzingis te quitan el aliento".

Seth Curry salió de la banca para encestar 28 unidades y Porzingis aportó 20 puntos para los Mavericks (17-7), que tienen con el tercer mejor récord de la Conferencia Oeste, sólo superados por los Clippers y los Lakers de Los Ángeles.

"En México nos recibieron de forma increíble, disfrutamos el partido y creo que podemos llegar muy lejos", dijo Doncic. "Dijimos que el objetivo eran los playoffs y sigue siendo eso, estamos mejor cada día, Kristap se ve mejor y con los dos el equipo estará mucho mejor".

André Drummond se repuso de las molestias que sufría en la vista en la víspera y encabezó los esfuerzos de los Pistons con 23 puntos y 15 rebotes.

Drummond se enfermó por comer aguacates, según su entrenador Dwane Casey, y no pudo entrenar antes del partido, dejando su participación en el aire.

"Me dio miedo porque no pude ver con el ojo izquierdo por casi 48 horas, por eso no entrené, pero el equipo médico hizo un gran trabajo para alistarme para el partido y yo lo hice lo mejor que pude", dijo Drummond. "A pesar de eso, mi experiencia en México fue sobresaliente en todo, su cultura, los aficionados y la Arena Ciudad de México. Hablo por todos mis compañeros cuando te digo que disfrutamos mucho todo esto".

Derrick Rose agregó 19 puntos y Markieff Morris sumó 16 por Detroit (10-15), que con la derrota se mantiene en el tercer puesto en la División Central de la Conferencia Este.

"Tenemos que volver al trabajo, Dallas es un gran equipo, pero nosotros fallamos muchos tiros que sabemos que podemos hacer. Además, defensivamente fallamos muchas rotaciones y le queríamos quitar el balón a Doncic, pero nos hizo pedazos", dijo Casey. "No sólo fueron los tiros que fallamos, tampoco pudimos defender bien".

Este fue el cuarto año consecutivo en que la NBA visita México para disputar partidos de temporada regular. El encuentro fue el primero de los dos programados para este año. El próximo sábado, los Spurs de San Antonio y los Suns de Phoenix se medirán en el 30mo juego en suelo azteca desde 1992.

"La gente fue tremenda y nos apoyó a los dos equipos por igual. Para mí es la segunda vez que vengo y lo disfruté como la primera", agregó Carlisle.

Los Pistons comenzaron con el acelerador a fondo y tomaron la delantera 9-2, pero el encuentro se emparejó a 15 con un enceste de Porzingis, con 5:45 por jugar en el primero. Dallas tomó su primera ventaja con una canasta de Doncic poco después y tomó una ventaja de siete luego de un triple de Curry para irse arriba luego del primer cuarto por 34-29.

En el segundo, Detroit volvió a meterse en el encuentro y volvió a ponerse delante, de nuevo por siete unidades, a tres minutos de la bocina, pero Doncic y Curry anotaron 12 puntos entre los dos en los minutos finales y Dallas se fue al descanso arriba 65-58.

Los Mavericks ampliaron la ventaja a 16 puntos en el arranque del tercer periodo con una carrera de 11-2 sellada con un enceste de Doncic, quien después le dio una gran asistencia a Porzingis para una clavada que puso la pizarra 80-63 con siete minutos en el reloj.

La ventaja creció a 23 tantos con una colada de Doncic, seguida de un enceste de Porzingis, con cinco por jugar y los Mavericks ya no voltearon para atrás, aunque Detroit se acercó 95-85 con una canasta de Derrick Rose sobre el final del tercer periodo.

Los Mavericks mantuvieron a esa distancia con los Pistons hasta que Curry clavó su séptimo triple de la noche para poner las cosas 104-88 a 8:50 del final y Doncic agregó una canasta de tres que los separó por 17 de nuevo.

"Tuvimos un arranque lento, luego una buena carrera y luego otro letargo, pero cerramos bien la primera mitad y luego ampliamos la ventaja en el tercer cuarto, que nos dio un colchón para cerrar el encuentro", dijo Carlisle. "Al final hicimos mejores carreras que ellos, y desde luego Doncic fue espectacular, por eso ganamos".