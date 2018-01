Donará sueldo a Time’s Up

Ciudad de México

Mark Wahlberg donará millón y medio de dólares al Fondo de Defensa Legal Time’s Up, informó TMZ.

El actor apoyará la causa con la misma cantidad que le fue pagada por regrabar escenas para All the Money in the World.

Por su parte, la agencia que representa a Wahlberg agregará 500 mil dólares más, sumando en total 2 millones de dólares para ayudar a mujeres con salarios bajos a protegerse de las consecuencias que puede tener denunciar los abusos sexuales.

A FAVOR DE SALARIO JUSTO

“Yo apoyo en un 100% la pelea por un salario justo y estoy donando el millón y medio al Fondo de Defensa Legal Time’s Up en nombre de Michelle Williams”, declaró Wahlberg.

Mark Wahlberg se había visto involucrado en un escándalo por supuestamente haber ganado más que Williams por regrabar escenas de All the Money in the World.