Donará alcalde de Madero su sueldo para becas de 100 estudiantes

Madero, Tam.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, aseguró que no buscará venganzas en contra de la anterior administración, a pesar de que le dejaron las arcas desvalijadas: "no vamos a ver para atrás... Yo voy a ver cómo le hago".

Asimismo refirió que renunciará a su salario para donarlo a 100 estudiantes de buen nivel académico y con necesidades; "primero que nada, no vivo de la política, tengo mis negocios personales, he visto tanta pobreza y necesidad, que se me caería la cara de vergüenza de cobrarle a los maderenses. Voy a donar mi salario a 100 jóvenes con becas".

Además hizo hincapié en que cada seis meses se efectuará una evaluación del personal y de los funcionarios de primer y segundo nivel, incluyendo su trabajo; "estamos entrando, pero la idea es que cada seis meses se realice la evaluación de los funcionarios, en la que yo también estaré. La gente es la que determinará y si el alcalde no cumple, también se va".