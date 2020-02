Donan el ´Chaco´ y aficionados sangre

Christian Giménez y al menos 20 aficionados acudieron este lunes al Hospital Ángeles Acoxpa como respuesta al llamado que hizo el América para encontrar donantes de sangre y plaquetas para Nicolás Castillo, quien está internado en este nosocomio luego de sufrir un sangrado en el muslo derecho, tras ser intervenido quirúrgicamente debido a una trombosis.

Los aficionados se dieron cita en el lugar desde las 8:00 horas con todo y la indumentaria de las Águilas. El proceso duró aproximadamente una hora y para completar el trámite debían mencionar el nombre del futbolista chileno.

"Creo que hay que tener cultura, iniciativa propia, a mí nadie me obligó. Nico es un ser humano y ahora necesita ayuda.

"Ahorita no importa si no ha metido goles con el América, no importa nada de eso. Yo estoy seguro que la vida le va a dar una segunda oportunidad", Zuridamay Solano, aficionado de las Águilas que acudió a donar.

Pasado el medio día arribó Christian Giménez, ex jugador del América, y quien coincidió con varios seguidores en el banco de sangre, incluso aceptó tomarse fotos con algunos de ellos.

Posteriormente llegó al hospital Sebastián Córdova, quien visitó al arquero de Irapuato y canterano del América, Daniel Claverie, internado tras sufrir una apendicitis.