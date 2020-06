Donan 2,160 litros de agua al Municipio

Cd. Victoria, Tam.- Esta semana, la empresa Coca-Cola de México donó la cantidad de tres mil 600 botellas de agua al Ayuntamiento de Ciudad Victoria en apoyo a la población más vulnerable durante la contingencia sanitaria y con la llegada de las altas temperaturas, sin embargo, tal acción generó una serie de críticas y burlas hacia el alcalde por el problema de desabasto de agua en la ciudad.

"Y el Xico bien orgulloso, es regalado no comprado con el dinero del pueblo, el dinero del pueblo es el que él y toda su familia roban", "en vista de que no hay agua potable, debería darles vergüenza pero ni la conocen", "toda esa agua irá a dar a las campañas, sólo las ponen para la foto", y "nombre a ese no se las den, las va a vender, mejor pásenlas al Banco de Alimentos y allá las distribuyen", fueron algunos de los comentarios en la Página Oficial del Gobierno Municipal de Victoria en Facebook.

Se trata de tres mil 600 botellas de 600 mililitros cada una con un valor neto de 27 mil 300 pesos aproximadamente, es decir, un total de dos mil 160 litros de agua potable que fueron proporcionadas por el gerente regional Comercial de Coca-Cola FEMSA, Luis Octavio Macay Castillo. La donación la recibió el alcalde Xicoténcatl González Uresti en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.

Las críticas a esta acción se dan en medio de una crisis por desabasto de agua en el sector poniente de la localidad, así como continuas fallas en la red de agua potable y a los trabajos de sectorización los cuales provocan cortes del suministro aleatorios en gran parte de la ciudad, "otro apoyo más que llegará a los fraccionamiento privados", "seguramente el presidente conseguirá una factura para decir que se compró esa agua", "y nunca llegarán al pueblo", fueron otras de las quejas en la red social.