Donald Trump señala atraso en Tijuana por migrantes

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó hoy sus críticas contra la caravana migrante proveniente de Centroamérica al señalar que la ciudad mexicana de Tijuana no está preparada para brindar atención a los migrantes que arriban con intenciones de llegar a territorio estadounidense.

"El Alcalde de Tijuana, México, acaba de declarar que 'la ciudad no está preparada para manejar esta cantidad de migrantes, el retraso podría durar 6 meses'. Del mismo modo, Estados Unidos no está preparado para esta invasión y no lo tolerará. Están causando crimen y grandes problemas en México. ¡Vayan a casa!", escribió el Mandatario en Twitter.



En Tijuana, unos 3 mil centroamericanos descansan en el deportivo Benito Juárez, ubicado cerca de la línea fronteriza con Estados Unidos. En la ciudad fronteriza se han enfrentado a un ambiente de xenofobia, racismo y discriminación que se ha destapado luego de que grupos de vecinos y autoridades han criticado la llegada de la caravana.



Sin embargo, algunos migrantes aseguran que la gente mexicana es buena porque durante su viaje les han ayudado.



"Tal vez la gente del otro lado les viene a meter cizaña a los mexicanos, les viene a meter cosas en la cabeza sobre nosotros", aseguró uno de los centroamericanos.