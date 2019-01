Donald Trump rechaza plan para reabrir Gobierno

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que rechazó una propuesta del senador Lindsey Graham de Carolina del Sur para reabrir temporalmente al Gobierno en un esfuerzo por impulsar las conversaciones con los legisladores demócratas sobre la financiación de un muro fronterizo.



"Lo rechacé", dijo Trump al referirse a los reporteros cuando abordaba el Marine One fuera de la Casa Blanca, en camino de pronunciar un discurso ante una convención de granjas en Nueva Orleans.



En una aparición el domingo en Fox News, Graham, un aliado cercano, presentó a Trump un plan para que el Presidente acepte una votación por parte del Congreso para reabrir el Gobierno durante unas tres semanas antes de que abandone la opción legislativa.



Si no había avances durante ese tiempo, dijo Graham, el Presidente podría declarar una emergencia nacional para obtener fondos para un muro fronterizo.

Pero Trump dijo que no quería extender el punto muerto sobre la financiación del muro. No estaba claro, sin embargo, lo que Trump veía como una alternativa.



"No estoy buscando llamar a una emergencia nacional", dijo el lunes. "Esto es tan simple que no deberías tener que hacerlo".



Trump, según los asesores, se negó a permitir que su jefe de personal interino, Mick Mulvaney, o cualquier otra persona que negociara en su nombre, comprometiera su demanda de 5.7 mil millones de dólares en fondos del muro fronterizo. Eso ha llevado a momentos incómodos frente a los líderes del Congreso.



En una reunión en la Casa Blanca con legisladores de ambas partes el 4 de enero, Trump criticó a Mulvaney por proponer una cifra de compromiso entre los 5.7 mil millones para un muro que deseaba Trump y la oferta de los demócratas de $ 1.3 mil millones para la seguridad fronteriza.