Donald Trump presume avances de barrera fronteriza

Cd. de México.

Las imágenes señalan que la barrera se encuentra en Santa Teresa y San Diego.



"¡Los demócratas quieren fronteras abiertas y crimen! Tan peligroso para nuestro país. ¡Pero estamos construyendo un Muro grande, hermoso y NUEVO!", escribió el Presidente en Twitter.

"Protegeré a Estados Unidos, ¡los demócratas no saben por dónde empezar!", agregó.



El plan original de Trump de construir un muro de concreto de nueve metros de alto fue abandonado por el Mandatario luego que el Congreso de EU le negara fondos para hacerlo.



En su lugar, el Presidente invocó una orden de emergencia nacional para desviar dinero del Pentágono hacia la construcción de nuevas vallas en la frontera.



Tras una demanda legal, un juez autorizó que cerca de 2 mil 500 millones de dólares de la Secretaría de Defensa sean usadas en la construcción. De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, parte de ese dinero saldría de un fondo del Pentágono para pensiones.

Democrats want Open Borders and Crime! So dangerous for our Country. But we are building a big, beautiful, NEW Wall! I will protect America, the Dems don´t know where to start! pic.twitter.com/D0APaAxvVm