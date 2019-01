Donald Trump niega trabajar para Rusia

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que nunca trabajó para Rusia, después de que surgieran informes de que el FBI se preocupó tanto por sus acciones hacia Moscú que iniciaron en forma silenciosa una investigación de contrainteligencia para saber si el mandatario estaba trabajando en representación suya.



Trump, que se dirigió a la prensa cuando salía de la Casa Blanca para un evento sobre la agricultura en Nueva Orleans, dijo que la investigación fue un engaño.



"Nunca trabajé para Rusia", dijo. Trump no respondió directamente a la pregunta durante una entrevista para el programa Saturday Fox News.



"Creo que es lo más insultante que me han preguntado", dijo Trump a la conductora del programa, Jeanine Pirro, quien además es su amiga personal. "Creo que es el artículo más insultante que yo jamás hubiera escrito y si lees el artículo verás que no encontraron absolutamente nada".

El Mandatario agregó que él ha sido más duro con Rusia que cualquier otro líder reciente de Estados Unidos.



Las indagaciones, que surgieron tras el despido de James Comey como director del FBI, se centraron en si las acciones de Trump alguna vez representaron una amenaza para la seguridad nacional y si el despido constituyó una obstrucción a la justicia, informó el diario The New York Times.



El Fiscal especial Robert Mueller se hizo cargo de la investigación como parte de su propia indagatoria por la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, que ganó Trump.



Demócratas como el senador Dick Durbin de Illinois han dicho que los informes pusieron de relieve la necesidad de que Mueller termine su investigación sin interferencias.



Durbin dijo en 'This Week' de ABC que la elección de Trump del fiscal general William Barr necesita darles a los legisladores garantías de que no va a interferir en el asunto.



El sábado, una noticia del Washington Post informó que Trump hizo todo lo posible para ocultar los detalles de sus conversaciones con el Presidente ruso, Vladimir Putin.



Según otro informe del medio The Wall Street Journal el domingo, durante una reunión de más de dos horas entre Trump y Putin en Hamburgo, Alemania, en julio de 2017, no hubo funcionarios que tomaran notas.



Muchos funcionarios de la alta Administración nunca fueron informados sobre esta reunión, según el medio, que citó a varias fuentes familiarizadas con el asunto.