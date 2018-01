Donald Trump niega insulto a países

Trump aseguró que ese no fue el lenguaje usado después de una ola de críticas por los comentarios, hechos presuntamente el miércoles durante una reunión en la Casa Blanca.



"El lenguaje utilizado por mí en la reunión de DACA fue duro, pero ese no fue el lenguaje utilizado. Lo realmente duro fue la propuesta, ¡un gran revés para DACA!", escribió el Presidente.

Sin embargo, un senador demócrata presente en la reunión arremetió contra Trump y aseguró que el Mandatario sí dijo esas palabras.



"En el curso de sus comentarios, (Trump) dijo esas cosas llenas de odio, viles y racistas", dijo Durbin a los periodistas el viernes.



"No creo que en la historia de la Casa Blanca, en esa Oficina Oval, cualquier Presidente ha pronunciado alguna vez las palabras que escuché personalmente a nuestro Presidente decir ayer".



Los insultos fueron calificados como racistas este viernes por la ONU.



Tres personas consultadas sobre la conversación dijeron que Trump cuestionó por qué Estados Unidos debería aceptar más inmigrantes de Haití y de "países de mierda" en África y no de lugares como Noruega.



Las personas no estaban autorizadas a describir la conversación y hablaron con la condición de no ser identificadas.



De acuerdo con las personas al tanto de la conversación, durante la misma reunión Trump rechazó un acuerdo bipartidista sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).



El DACA fue promulgado durante el Gobierno del Presidente Barack Obama y suspendió temporalmente las deportaciones de jóvenes que residan en el país sin autorización legal y que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares.





Y responde Haití





El Gobierno de Haití rechazó en un comunicado las palabras de Trump.



"Estas declaraciones insultantes y censurables de ninguna manera reflejan las virtudes de sabiduría, moderación y discernimiento que deben ser cultivadas por cualquier alta autoridad política".



"(El insutlo de Trump) refleja una visión totalmente errónea y racista de la comunidad haitiana y su aporte a los Estados Unidos".