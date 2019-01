Donald Trump niega avión a Pelosi para viaje

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, negó el uso de un avión militar para un viaje al extranjero a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, un día después de que ella le pidiera posponer su discurso del Estado de la Unión, programado para el 29 de enero.

El Mandatario le pidió en una carta que debía quedarse en Washington para negociar por el cierre de Gobierno, en lugar de la gura que planeaba a Bélgica, Egipto y Afganistán



"A la luz de los 800 mil grandes trabajadores estadounidenses que no reciben su pago, estoy seguro de que estaría de acuerdo en que posponer este evento de relaciones públicas es totalmente apropiado", escribió Trump a Pelosi.



Pelosi no había anunciado su viaje, y la parada en Afganistán probablemente no se habría hecho pública de antemano por su seguridad.

Se habría esperado que volara en un avión militar al país. Como portavoz de la Cámara, Pelosi puede solicitar el uso de aviones militares para sus viajes.



"También siento que, durante este período, sería mejor si estuvieras en Washington negociando conmigo y uniéndote al movimiento por una seguridad más fuerte en la frontera para poner fin al cierre", agregó Trump.



Trump dijo que Pelosi era libre de hacer el viaje en un vuelo comercial.



La oficina de Pelosi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



El cierre no ha impedido que los funcionarios de la Administración viajen.



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, planea dirigir una delegación de Estados Unidos que incluya al Secretario de Comercio Wilbur Ross y al secretario de Estado Michael Pompeo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la próxima semana.



Comité de Formas y Medios de la Cámara de Representantes convocó a Mnuchin el jueves para una audiencia sobre el cierre el 24 de enero, cuando está previsto que abandone Davos.