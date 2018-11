Donald Trump muestra optimismo sobre China

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que China quiere alcanzar un acuerdo sobre comercio y que su país podría no necesitar imponer nuevos aranceles, en momentos en que las dos mayores economías del mundo siguen trabajando para lograr un pacto que elimine las tensiones comerciales.

Trump señaló que está optimista sobre resolver la disputa comercial con China luego de recibir una respuesta de Beijing sobre sus demandas, previo a la reunión con el Presidente Xi Jinping en Argentina a finales de este mes.



Trump indicó a reporteros que la respuesta china fue muy completa pero que carecía de cuatro o cinco grandes cosas.



"China quiere lograr un acuerdo, me enviaron una lista de cosas que desean hacer, es una lista larga pero no es aceptable para mí aún, pero en algún punto creo que lo estamos haciendo muy bien con respecto a China", mencionó.



Las acciones borraron las pérdidas mientras hablaba Trump, con inversionistas buscando una señal de que la Casa Blanca enfriará las tensiones comerciales con China.



Trump dijo que Estados Unidos procederá con la amenaza de imponer aranceles adicionales a productos chinos por un valor de 267 mil millones de dólares si los dos países no llegan a un acuerdo, pero agregó que "puede que no tengamos que hacer eso, a China le gustaría hacer una acuerdo."



"Con suerte, haremos un trato, y si no lo hacemos, lo estamos haciendo muy bien tal y como está ahora", agregó Trump.



El Secretario de Comercio, Wilbur Ross, le dijo ayer a Bloomberg que Trump y Xi, en el mejor de los casos, podrían llegar a un acuerdo "marco" en la cumbre del Grupo de los 20 en Buenos Aires del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Eso sería seguido por meses de conversaciones, dijo Ross.



Las personas que recibieron información sobre la lista presentada por la parte china esta semana también dijeron que fue en gran parte una repetición de los compromisos previos hechos por Xi y no abordaron las demandas de Estados Unidos de reformas significativas a la política industrial china.