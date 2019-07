Donald Trump: Migrantes viven mejor en centros de detención

Cd. de México.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que muchos de los migrantes hacinados en centros de detención en la frontera viven en mejores condiciones que en sus países de origen.



"Muchos de esos (migrantes) ilegales extranjeros están viviendo mucho mejor ahora que de donde vinieron y en condiciones mucho más seguras", aseguró el Mandatario en su cuenta de Twitter.



"No importa que tan bien se vean las cosas, incluso si son perfectas, los demócratas actuarán sorprendidos y horrorizados por lo terribles que son las cosas", agregó.



Asimismo, el Mandatario aseguró que los agentes de la Patrulla Fronteriza no son médicos ni enfermeras, por lo que culpó a la bancada demócrata por el problema de migración.



"Si realmente desean (los demócratas) solucionar la crisis en la frontera sur, tanto humanitaria como de otra índole, díganles a los migrantes que no ingresen a nuestro país a menos que estén dispuestos a hacerlo legalmente, y con suerte a través de un sistema basado en el mérito", escribió.



"Si los migrantes ilegales no están satisfechos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados solo díganles que no vengan. ¡Todo el problema estará resuelto!".



Por otra parte, el Mandatario aseguró que México está haciendo un mejor trabajo en la frontera que los demócratas, además de agradecer su labor para frenar el flujo migratorio.