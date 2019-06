Donald Trump lamenta tiroteo y manda condolencias

NOTICIAS RELACIONADAS Sube a 13 la cifra de muertos por tiroteo en Virginia

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó sus condolencias a través de Twitter, luego de que un tiroteo en un edificio municipal en Virginia Beach dejara al menos 13 muertos la tarde del viernes.

El mandatario señaló en su mensaje que tras hablar con el gobernador de Virginia, Ralph Northam, así como el alcalde y de Virginia Beach, ofreció sus condolencias a la gran comunidad del estado.

"El gobierno federal está y estará para lo que sea que necesiten", afirmó Trump para cerrar su mensaje.

El tiroteo, cuyo autor resultó muerto durante el incidente y que ya fue identificado, tuvo como blanco a los compañeros del atacante.

En el atentado fallecieron al menos 11 personas, dos más murieron tras recibir auxilio médico, al menos 4 heridos, entre ellos un policía, permanecen hospitalizados.

Spoke to Virginia Governor @RalphNortham last night, and the Mayor and Vice Mayor of Virginia Beach this morning, to offer condolences to that great community. The Federal Government is there, and will be, for whatever they may need. God bless the families and all!