Donald Trump invertirá millones en Facebook

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está decidido a repetir la victoria que en 2016 le llevó a la Casa Blanca y para ello está centrando de nuevo sus esfuerzos y millones de dólares en anuncios de campaña en Facebook, sobre todo dirigidos en franjas de mayor edad y mujeres por encima de los 55 años.



Los votantes mayores son electores importantes para el Mandatario, que hace más de dos años lo prefirieron sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton, en la pasada campaña presidencial.



De acuerdo con el diario The New York Times, el republicano quiere conquistar nuevamente a ese grupo de mujeres que en las pasadas elecciones de noviembre votaron por igual por republicanos y demócratas para el Senado y la Cámara de representantes.



La campaña Trump ha gastado este año 4.9 millones de dólares en anuncios en Facebook, hasta el 18 de mayo, mucho más que cualquiera de los 23 aspirantes a la candidatura demócrata, que en conjunto no obstante han pagado 9.6 millones de dólares, informa el diario neoyorquino.



"Por mucho tiempo, Trump estaba llevando a cabo un intensa campaña (en Facebook) a la que nadie estaba prestando atención", dijo al Times Mike Schneider, socio de la firma de comunicaciones Bully Pulpit, que sigue el rastro a los gastos en Facebook de los candidatos presidenciales.



El rotativo informó que Trump puede invertir millones de dólares en su campaña en Facebook y asegura que el republicano culminó el primer trimestre de este año con unos 41 millones de dólares recaudados para su reelección, mucho más que el senador de Vermont, Bernie Sanders, que lidera el recaudo de fondos entre los demócratas.



La campaña de Trump ha señalado al Times que su estrategia para estas elecciones irá mucho más allá de lo que hicieron en el 2016 y que se expandirá a otras plataformas donde los votantes también obtienen sus noticias.



Asimismo, anticiparon que invertirán cientos de millones en campaña digital con miras a lograr la reelección en 2020.