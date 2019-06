Donald Trump destaca envío de Guardia Nacional a frontera

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el despliegue de 15 mil elementos de la Guardia Nacional de México en la frontera, luego de retuitear una publicación de su Vicepresidente, Mike Pence.



"México mantiene su promesa y ahora está enviando 15 mil soldados a la frontera para ayudar con la crisis (migratoria)", escribió el Vicepresidente en su cuenta de Twitter, publicación que fue compartida por el Mandatario a los pocos minutos.



"Mientras tanto, los demócratas no financiarán camas para niños migrantes. México sigue haciendo más que los demócratas del Congreso para asegurar nuestra frontera", agregó.

La publicación realizada por Pence fue acompañada por una imagen de las delegaciones mexicana y estadounidense tomada durante las negociaciones a principios de junio para evitar la imposición de aranceles por parte de la Administración Trump, como represalia a la falta de rigor en la lucha contra la migración ilegal.



La Secretaría de la Defensa mexicana informó que el Gobierno federal desplegó hasta 25 mil elementos de fuerzas federales para frenar el flujo migrante a lo largo de las fronteras norte y sur.

Mexico is keeping its promise & now sending 15,000 troops to border to help with crisis. Meanwhile Dems won´t fund beds for migrant children. Mexico continues to do more than Congressional Dems to secure our border, and its time for them to STEP UP! pic.twitter.com/D1Nuw9jiZ9