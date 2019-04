Donald Trump descarta separar otra vez a familias

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que no tiene la intención de volver a separar familias en la frontera con México.



Pero dijo que desde la eliminación de esa medida, muchos más migrantes se dirigen a Estados Unidos a través de México.



"No buscamos hacer eso", aseguró el Mandatario, un día después de que la cadena NBC revelara que en las últimas semanas ha insistido en revivir esa política migratoria, un desencuentro que habría sumado a la tensión con la ahora ex Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

"Yo fui el que detuvo" esa medida, dijo Trump, y añadió que fue su predecesor Barack Obama quien separaba a los niños de sus familias.



Trump puso fin a esa medida el mes pasado al difundirse ampliamente escenas de niños migrantes encerrados en jaulas en instalaciones de la frontera.



Los aliados de Trump presionan por una mayor intransigencia en materia de inmigración luego de la limpieza en el Departamento de Seguridad Nacional.



"Una vez que no la tienes", dijo Trump en alusión a la separación de familias, "ves que llega mucha más gente".



Trump se reunió en la Casa Blanca con el Presidente de Egipto, Abdel-Fattah El-Sisi.