Donald Trump culpa a demócratas por mercados

Cd. de México.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que la llegada de los demócratas como nueva mayoría de la Cámara de Representantes es responsable de la reciente volatilidad de los mercados financieros y buscó calmar a los inversores diciendo que la situación tenderá a estabilizarse.

"Como he declarado muchas veces, si los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes o el Senado, habrá alteraciones en los mercados financieros. Nosotros ganamos el Senado, ellos ganaron la Cámara. Las cosas se estabilizarán", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.



Trump también rechazó la posibilidad de que los demócratas logren iniciar un juicio político en su contra.



"¿Cómo impugna a un Presidente que quizás haya ganado la mejor elección de todos los tiempos, no haya hecho nada malo y haya tenido los dos años más exitosos de cualquier presidente?".



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha sido cautelosa acerca de si su nueva mayoría demócrata impugnaría alguna vez a Trump, pero al menos dos de sus miembros están listos para avanzar.



El Representante de California, Brad Sherman, y el Representante de Texas, Al Green, presentaron artículos de juicio político contra Trump este jueves, el primer día del nuevo Congreso en el que los demócratas recuperaron el control de la Cámara baja en las pasadas elecciones de noviembre.



Trump sostiene que su campaña no se confabuló con Rusia durante las elecciones de 2016, que es el foco de la investigación del fiscal especial Robert Mueller.