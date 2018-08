Donald Trump celebra despido de agente del FBI

El Presidente estadounidense, Donald Trump, respondió este lunes a las noticias sobre el despido de Peter Strzok del Buró Federal de Investigaciones (FBI), después de que el agente de contrainteligencia fuera señalado por supuestos mensajes de texto contra el republicano durante las elecciones de 2016.

"El agente Peter Strzok acaba de ser despedido del FBI, finalmente. La lista de malos jugadores en el FBI y DOJ (Departamento de Justicia) se hace más y más larga", escribió el Mandatario.



Asimismo, el republicano también cuestionó si el despido del veterano llevaría al final de la investigación del Fiscal Especial, Roberto Mueller, sobre la interferencia rusa, ya que Strzok había trabajado inicialmente en la indagatoria.



"Basado en el hecho de que Strzok estaba a cargo de la Cacería de Brujas, ¿será concluida? Es un engaño total. Sin colusión, sin obstrucción - ¡Solo peleo!", añadió.



El agente Peter Strzok, ahora ex empleado del FBI, aseguró en un mensaje de texto que evitaría que el ahora Presidente de Estados Unidos llegara a la Casa Blanca, razón por la que fue despedido.



Según un comunicado de su abogado, citado por la prensa, la agencia decidió que Strzok dejara de formar parte de su equipo de investigadores el pasado viernes después de que hace meses se hiciera pública una conversación en privado con su amante durante la campaña electoral de 2016.



En el diálogo, una abogada del FBI con la que Strzok mantenía una relación sentimental preguntaba al entonces agente si el republicano llegaría a ser Presidente, a lo que él respondió que no lo conseguirá y que lo pararían.



El abogado del ahora ex agente consideró el despido como una salida de las prácticas típicas del buró, en referencia al FBI, que contradice las afirmaciones de su jefatura que aseguró en el pasado que seguiría los procedimientos normales en el caso de su cliente.



Strzok participó inicialmente en las pesquisas sobre el uso del correo electrónico de Hillary Clinton, rival electoral de Trump en las elecciones presidenciales, y en el inicio de la investigación sobre la trama rusa, liderada por Robert Mueller, hasta que se hizo pública la conversación con su amante y fue apartado del caso.



La figura del ex agente, quien quedó desprestigiada en un informe interno del FBI publicado en junio, ha sido utilizada en múltiples ocasiones por el Presidente para atacar al trabajo de Mueller, el cual lleva a cabo averiguaciones sobre los supuestos vínculos entre la campaña de Trump y el Kremlin.



A comienzos de julio, el ex agente explicó ante dos comités del Congreso que había tenido en su poder informaciones que habrían acabado con la candidatura del magnate en 2016, pero que nunca se le pasó por la cabeza hacerlas públicas, y enfatizó que el FBI no está contaminado por motivaciones partidistas.



"Déjenme aclararlo, inequívocamente y bajo juramento: ni una vez en mis 26 años de defensa de mi país mis opiniones personales han impactado en las acciones oficiales que he ejecutado", enfatizó Strzok al ser cuestionado por los congresistas de la Cámara de Representantes.