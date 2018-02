Donald Trump arremete contra TLC y reitera muro

Al tiempo que su Administración prepara un encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto, Trump regresó a la retórica de su campaña presidencial de 2016 al asegurar entre otras cosas que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y Canadá nunca había sido bueno para EU.



"Tenemos un déficit comercial de 100 mil millones de dólares con México. ¿Qué nos dice esto? ¿Saben qué nos dice? Nos dice que el TLC no es bueno, el TLC nunca fue bueno. Pero por alguna razón nadie nunca lo modificó", dijo Trump ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC por sus siglas en inglés).



En su discurso, sin embargo, Trump citó datos equivocados pues según el Departamento de Comercio el déficit de EU en el comercio de bienes con México en 2017 fue de 71 millones de dólares, una cifra que es aún menor si se toma en cuenta el comercio de servicios.

"Odio decirlo, pero si no podemos obtener un trato justo para EU lo vamos a cancelar", añadió Trump.



Bajo gritos de "¡Construye el muro!" los asistentes en un hotel de la localidad de National Harbor en Maryland -muy cerca de Washington-, Trump llamó a sus simpatizantes a estar tranquilos, porque su Administración concretará la construcción del prometido muro en la frontera con México.



"¡No se preocupen, van tener el muro! Había algunos de estos personajes allá atrás (en los medios) que decían: '¡Oh (Trump) realmente no quiere el muro, sólo lo usaba para la campaña'... ¿Pueden creerlo?", aseguró el Mandatario.



Hasta el momento, la Administración Trump aún no concluye el proceso de licitación de los prototipos que se evalúan para el diseño del muro fronterizo y el Presidente ha encontrado obstáculos para construirlo luego que el Capitolio no ha dotado ningún tipo de fondos.



Antes, por la mañana, Trump había acusado a México vía Twitter de no hacer lo suficiente para contener la inmigración indocumentada -particularmente de pandilleros desde El Salvador- a pesar de que ambos países sostienen acuerdos de colaboración.



"Los miembros de la pandilla MS-13 están siendo removidos por nuestros agentes de (migración) y de la Patrulla Fronteriza, pero estos asesinos regresan desde El Salvador a través de México. El Salvador se lleva nuestro dinero y México debe de hacer MÁS en este problema. Y necesitamos El Muro", escribió el Presidente.



Apenas el 14 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había informado que los Gobiernos de México y Estados Unidos planeaban ya un encuentro entre Peña Nieto y Trump, algo ratificado por la Casa Blanca en un comunicado, pero hasta el momento no hay fecha concreta.